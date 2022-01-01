Красивые поздравления 2022г.

«Я вряд ли бы смог жениться на женщине, для которой изначально важно, чтобы у нас был трехэтажный особняк за городом и пара-тройка иномарок в гараже.» - ( Безруков С.В. )

По именам Абрам Адам Алевтина Александр Александра Алексей Алена Алиса Алла Альберт Альбина Анастасия Анатолий Ангелина Андрей Анжела Анна Антон Антонина Арина еще...



Новые поздравления:

С Днём рождения!

Галина Бухменова

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Есть у нас в "Соо"-команда,

Прекрасный,дружный

коллектив!

Свою коллегу с Днём рожденья

поздравляем,

Желаем ей :Здоровья,счастья,

долгих-долгих лет!

Пускай тебя,морщинки,-

не пугают,

Когда ты видишь отражение

своё...

А блеск седин...Он только

украшает...

И некий шарм, он придаёт

тебе.

Оставайся всегда милой,

доброй,чуткой,

С юмором...И без него...

Мы тебя любую любим,

И быть другому,-просто

не дано!

И пусть сегодня год тебе

прибавлен,

Но это,-в сущности,пустяк!

Лишь бы друзья,родные,

были рядом,

И согревал тебя семейный

твой очаг!

С Днём Рождения,Родная!

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9

Поздравления

МОИ ДРУЗЬЯ ! ***** "20 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА ДЕНЬ КОКА !" ***** "Сегодня праздник поваров,

Нет в мире лучше мастеров,

Готовят всё они с душой:

И щи, и борщ, и суп с лапшой,

Мы в этот день желаем вам

Вставать с улыбкой по утрам,

Свою работу уважать,

Оклад достойный получать,

Чтобы сбывались все мечты,

Вокруг побольше доброты,

Идти по жизни не спеша,

От счастья пела чтоб душа!"

************* "ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОВАРОВ КОКОВ ! МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОВАРА !" *********************

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8

Поздравления

***** "19 ОКТЯБРЯ День «Оцените свою жизнь» • День Памяти Святого Апостола Фомы ! МЫ Тратим ЖИЗНЬ На Тех, КТО НАС Не ЦЕНИТ, Теряя Тех, КОМУ МЫ Так НУЖНЫ... И Мир ВО Всём МИРЕ !! МОИ ДРУЗЬЯ !..."? ***** "ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ... КАК НЕ БЫЛО БЫ ТРУДНО... ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ... ДЛЯ ЖИЗНИ ЭТО НУЖНО... ЛЮДЕЙ ЛЮБИТЕ... ВСЕ МЫ - ДЕТИ БОГА... У ВСЕХ ОДНА... НАДЕЖДА И ДОРОГА... СЕБЯ ЛЮБИТЕ... ЖИЗНИ ВЫ - ПОДАРОК... ПУСТЬ БУДЕТ ДЕНЬ... ДЛЯ ВАС БЕЗУМНО ЯРОК... ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ... ОНА... ОДНО МГНОВЕНЬЕ... ЗА МИГ... ДЕРЖИСЬ... А БОГ ВАМ ДАСТ ТЕРПЕНЬЕ..." ***** "30 ОКТЯБРЯ • Всемирный день жизни (World Life Day) !" *****

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2

Поздравления

МОИ ПОДРУЖЕНЬКИ, МАМА, СЁСТРЫ ПЛЕМЯННИЦЫ И СНОХИ ! ****** "18 ОКТЯБРЯ • Всемирный День Женского Счастья Этот Праздник Отмечается Три Раза В Год: "21 февраля и 11 Июня." ****** "Поздравляю с Международным днём счастья. Желаю море позитива, радости, веселья и любви. Желаю, чтобы твои глаза сияли от счастья! С необыкновенным, ярким, брызжущим солнечным светом Днём счастья с радостью поздравляю! Что пожелать в такой фантастический праздник? Конечно, огромного, невероятного, сверкающего всеми гранями, человеческого счастья! Пусть оно складывается из того, что нужно именно для тебя. Пусть с пониманием принимают твои желания и устремления близкие люди, друзья!"

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3

Поздравления

МОИ ДРУЗЬЯ ! *** "14 ОКТЯБРЯ "Покров Пресвятой Богородицы !"— Великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы.

Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров."***"Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!"

***

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2

Поздравления

"с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШ ПРЕЗИДЕНТ!

7 ОКТЯБРЯ 1952 ГОДА РОДИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН.

В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ.

СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ,

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

ПОДДЕРЖИВАЕМ!!!

В России праздничный денёк.

Но именинник – так далёк.

В Кремле он восседает,

А куда необходимо, сразу прилетает.

Словом, делом – всё решит.

И краше россияне стали жить!

С этим президентом – страна крепчает,

Мир, как миротворца, Путина встречает.

Давайте же поздравим все, друзья,

Путина Владимира – современного вождя!

Счастья и здоровья, ему мы пожелаем.

Он – Человек! и об этом мы не забываем."С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВАС ! ПРЕЗИДЕНТ В.В. ПУТИН !" ***********

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4

Поздравления

"2 ОКТЯБРЯ • День учителя в СССР57 лет МОИ ДРУЗЬЯ !" "5 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ" "СОВЕТСКИЕ ДЕТИ УЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО БЕЗ ! ( ЕГЭ..... ) "ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ МИЛЫХ ВСЕМИРНЫМ УЧИТЕЛЕЙ !" "ЖЕЛАЕМ ИМ ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ ЧТОБ УЧИЛИ ДЕТЕЙ БЕЗ ЕГЭ !" "В этот день мы поздравляем

Самых лучших из людей —

Наших милых, справедливых,

Дорогих учителей!

*********************************************

Труд ваш — подвиг каждодневный,

Скажем прямо, без прикрас.

Вам почет и уваженье,

Бесконечно любим вас!

***********************************************

Знаем мы, что свет — ученье.

Знанья — сила, подтвердим!

За заботу и терпенье

Вам спасибо говорим!"

**********************************

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4

Поздравления

Поздравляю вас с всемирным днём учителя! Желаю чтоб работа всегда была в удовольствие спасибо что даёте нам надежду и прекрасное будущее дарите нам полезные знания и уделяете так много внимания , будьте здоровы и счастливы!

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23

Поздравления

ПОЗДРАВЛЯЮ! ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ С ВАШИМ ДНЁМ! ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ В РАБОТЕ.







С Праздником Вас дорогие наши

Учителя!

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Поздравления

С днем учителя !!!

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