Красивые поздравления 2022г.

Новые поздравления:
С Днём рождения!
Галина Бухменова
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Есть у нас в "Соо"-команда,
Прекрасный,дружный
коллектив!
Свою коллегу с Днём рожденья
поздравляем,
Желаем ей :Здоровья,счастья,
долгих-долгих лет!
Пускай тебя,морщинки,-
не пугают,
Когда ты видишь отражение
своё...
А блеск седин...Он только
украшает...
И некий шарм, он придаёт
тебе.
Оставайся всегда милой,
доброй,чуткой,
С юмором...И без него...
Мы тебя любую любим,
И быть другому,-просто
не дано!
И пусть сегодня год тебе
прибавлен,
Но это,-в сущности,пустяк!
Лишь бы друзья,родные,
были рядом,
И согревал тебя семейный
твой очаг!
С Днём Рождения,Родная!
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Поздравления
МОИ ДРУЗЬЯ ! ***** "20 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПОВАРА ДЕНЬ КОКА !" ***** "Сегодня праздник поваров,
Нет в мире лучше мастеров,
Готовят всё они с душой:
И щи, и борщ, и суп с лапшой,
Мы в этот день желаем вам
Вставать с улыбкой по утрам,
Свою работу уважать,
Оклад достойный получать,
Чтобы сбывались все мечты,
Вокруг побольше доброты,
Идти по жизни не спеша,
От счастья пела чтоб душа!"
************* "ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОВАРОВ КОКОВ ! МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОВАРА !" *********************
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Поздравления
***** "19 ОКТЯБРЯ День «Оцените свою жизнь» • День Памяти Святого Апостола Фомы ! МЫ Тратим ЖИЗНЬ На Тех, КТО НАС Не ЦЕНИТ, Теряя Тех, КОМУ МЫ Так НУЖНЫ... И Мир ВО Всём МИРЕ !! МОИ ДРУЗЬЯ !..."? ***** "ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ... КАК НЕ БЫЛО БЫ ТРУДНО... ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ... ДЛЯ ЖИЗНИ ЭТО НУЖНО... ЛЮДЕЙ ЛЮБИТЕ... ВСЕ МЫ - ДЕТИ БОГА... У ВСЕХ ОДНА... НАДЕЖДА И ДОРОГА... СЕБЯ ЛЮБИТЕ... ЖИЗНИ ВЫ - ПОДАРОК... ПУСТЬ БУДЕТ ДЕНЬ... ДЛЯ ВАС БЕЗУМНО ЯРОК... ЛЮБИТЕ ЖИЗНЬ... ОНА... ОДНО МГНОВЕНЬЕ... ЗА МИГ... ДЕРЖИСЬ... А БОГ ВАМ ДАСТ ТЕРПЕНЬЕ..." ***** "30 ОКТЯБРЯ • Всемирный день жизни (World Life Day) !" *****
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Поздравления
МОИ ПОДРУЖЕНЬКИ, МАМА, СЁСТРЫ ПЛЕМЯННИЦЫ И СНОХИ ! ****** "18 ОКТЯБРЯ • Всемирный День Женского Счастья Этот Праздник Отмечается Три Раза В Год: "21 февраля и 11 Июня." ****** "Поздравляю с Международным днём счастья. Желаю море позитива, радости, веселья и любви. Желаю, чтобы твои глаза сияли от счастья! С необыкновенным, ярким, брызжущим солнечным светом Днём счастья с радостью поздравляю! Что пожелать в такой фантастический праздник? Конечно, огромного, невероятного, сверкающего всеми гранями, человеческого счастья! Пусть оно складывается из того, что нужно именно для тебя. Пусть с пониманием принимают твои желания и устремления близкие люди, друзья!"
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Поздравления
МОИ ДРУЗЬЯ ! *** "14 ОКТЯБРЯ "Покров Пресвятой Богородицы !"— Великий христианский праздник чудного явления Покрова Пресвятой Богородицы.
Это главный осенний праздник, история которого восходит к 910 году, когда в одном из храмов Константинополя во время богослужения юродивый Андрей и его ученик Епифаний увидели парящую в воздухе Богородицу, которая распростерла над молящимися свое широкое белое покрывало — покров."***"Поздравляю с праздником Покрова Пресвятой Богородицы! Желаю каждый день встречать с добротой и любовью сердца. Пусть Богородица всегда посылает веру и силу, надежду и смелость. Пусть над тобой всегда будет мирное ясное небо, а рядом — счастливая семья и настоящее счастье!"
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Поздравления
"с ДНЁМ РОЖДЕНИЯ НАШ ПРЕЗИДЕНТ!
7 ОКТЯБРЯ 1952 ГОДА РОДИЛСЯ ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ ПУТИН.
В ЭТОМ ГОДУ ЕМУ ИСПОЛНЯЕТСЯ.
СЧАСТЬЯ, ЗДОРОВЬЯ И ДОЛГИХ ЛЕТ ЖИЗНИ,
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ!!! ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!
ПОДДЕРЖИВАЕМ!!!
В России праздничный денёк.
Но именинник – так далёк.
В Кремле он восседает,
А куда необходимо, сразу прилетает.
Словом, делом – всё решит.
И краше россияне стали жить!
С этим президентом – страна крепчает,
Мир, как миротворца, Путина встречает.
Давайте же поздравим все, друзья,
Путина Владимира – современного вождя!
Счастья и здоровья, ему мы пожелаем.
Он – Человек! и об этом мы не забываем."С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ВАС ! ПРЕЗИДЕНТ В.В. ПУТИН !" ***********
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Поздравления
"2 ОКТЯБРЯ • День учителя в СССР57 лет МОИ ДРУЗЬЯ !" "5 ОКТЯБРЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ УЧИТЕЛЕЙ" "СОВЕТСКИЕ ДЕТИ УЧИЛИСЬ ОЧЕНЬ ХОРОШО БЕЗ ! ( ЕГЭ..... ) "ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИХ ДОРОГИХ МИЛЫХ ВСЕМИРНЫМ УЧИТЕЛЕЙ !" "ЖЕЛАЕМ ИМ ЗДОРОВЬЕ И СЧАСТЬЕ ЧТОБ УЧИЛИ ДЕТЕЙ БЕЗ ЕГЭ !" "В этот день мы поздравляем
Самых лучших из людей —
Наших милых, справедливых,
Дорогих учителей!
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Труд ваш — подвиг каждодневный,
Скажем прямо, без прикрас.
Вам почет и уваженье,
Бесконечно любим вас!
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Знаем мы, что свет — ученье.
Знанья — сила, подтвердим!
За заботу и терпенье
Вам спасибо говорим!"
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4
Поздравления
Поздравляю вас с всемирным днём учителя! Желаю чтоб работа всегда была в удовольствие спасибо что даёте нам надежду и прекрасное будущее дарите нам полезные знания и уделяете так много внимания , будьте здоровы и счастливы!
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Поздравления
ПОЗДРАВЛЯЮ! ВСЕХ УЧИТЕЛЕЙ С ВАШИМ ДНЁМ! ЖЕЛАЮ ЗДОРОВЬЯ, УСПЕХОВ И ПРОЦВЕТАНИЯ В РАБОТЕ.
С Праздником Вас дорогие наши
Учителя!
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Поздравления
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Поздравления
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