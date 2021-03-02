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Бизона - cтихи, проза, плейкасты, конкурсы
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Социальная сеть для творческих людей (стихи, плейкасты, живопись, музыка)

уходящему Февралю .... [cherepahka]
Душа / просмотров: 94 / рецензий: 0
Авторы сайта приглашают:
Плейкасты:
"ОДИНОЧЕСТВО"
Автор: kunella
01 марта 2023 г.
Тема: Другое

И это правильное решение!
Автор: Елена LALA12345
02 марта 2023 г.
Тема: Настроение

Есть только две достойные причины................!
Автор: Olga Krankina
01 марта 2023 г.
Тема: Мужчины

Дон Салидон
Автор: Judit
01 марта 2023 г.
Тема: Любовь

С ночи до зари
Автор: Алексей Евграшин
25 февраля 2023 г.
Тема: Жизнь

ЗА МИР! ЗА ПРАВДУ! ВСТАВАЙ, СТРАНА!
Автор: ТатьянаZagadka_
24 февраля 2023 г.
Тема: Родина

Батальон РАДА, кто ЗА???
Автор: ТатьянаZagadka_
27 февраля 2023 г.
Тема: Мысли

Не ждите!
Автор: Natali1951
01 марта 2023 г.
Тема: Личности

Твои глаза ... любимые...
Автор: Ольга /iamhelga/
01 марта 2023 г.
Тема: Женщины

Ей имя -Женщина!
Автор: Розалия Крымская
01 марта 2023 г.
Тема: Другое

Календарь Март 2023...***
Автор: Зинаида
01 марта 2023 г.
Тема: Времена года

Тайги океан...
Автор: ЛЮДМИЛА МУРАТОВА
01 марта 2023 г.
Тема: Игры, конкурсы

Время бессильно, если сила внутри....
Автор: ЛЮДМИЛА МУРАТОВА
28 февраля 2023 г.
Тема: Игры, конкурсы

С ним ужасно легко...
Автор: torontovka
28 февраля 2023 г.
Тема: Мужчина и женщина

Ой, блины, мои, блины!
Автор: lara3103
02 марта 2021 г.
Тема: Праздники

Быть Женщиной — это искусство!
Автор: ТатьянаZagadka_
02 марта 2023 г.
Тема: Игры, конкурсы

Я люблю тебя, Солнышко!
Автор: Нина Баскакова
02 марта 2023 г.
Тема: Игры, конкурсы

Привет! Позитивного настроения!
Автор: Вероника Блажиевская
02 марта 2023 г.
Тема: Позитив

Мамин старенький дом...
Автор: Людмила Духович
02 марта 2023 г.
Тема: Ностальгия

☜♡❤️"ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА ! С ДоБрЫМ ВеСеНнИм УТРОМ ! С...
Автор: Natala Bogdanova ( natali_097 )
02 марта 2023 г.
Тема: Сказки, Легенды и Мифы

***Татьяна с Днём рождения!!!***
Автор: Надежда Ляхова
02 марта 2023 г.
Тема: Другое

___❏ Я Не Жил Без Тебя... ❏___
Автор: Елена Синявская
02 марта 2023 г.
Тема: Игры, конкурсы

живая музыка ВЕСНЫ
Автор: Любовь Ши
02 марта 2023 г.
Тема: Времена года

Мои 20 лет "свободы"...
Автор: владимир чумаченко
02 марта 2023 г.
Тема: Жизнь

Доброе благословенное утро!Чудес и радости от Бога!
Автор: Valentina Arxipova
02 марта 2023 г.
Тема: Времена года

***КАФЕ СВИДАНИЙ...***
Автор: SVETLA NOCHKA
02 марта 2023 г.
Тема: Любовь

Незнакомка.
Автор: Елена 47
02 марта 2023 г.
Тема: Игры, конкурсы

Жестокость
Автор: владимир чумаченко
02 марта 2023 г.
Тема: Жизнь

Проверка
Автор: ЛеоН Васильев
02 марта 2023 г.
Тема: Другое

Мгновения
Автор: Mila2020
02 марта 2023 г.
Тема: Любовь

Мужчина привыкает к дому
Автор: Волжанка
02 марта 2023 г.
Тема: Посвящение

Сергей с Днём Рождения! ( SibiraychoK)
Автор: Раиса Сидоркова
02 марта 2023 г.
Тема: Другое


Продолжение списка
Литература:
Вы не поверите — [Владимир Бег] /Авторская песня /
Воздаяние — [Александр Адонин] /Лирика гражданская / 2 / рейтинг: 18 /
Видел — [Сергей Иванов] /Лирика философская
Троица — [Бонди] /Лирика философская
Это была она... Весна... — [Элинушка] /Другое / 2 / рейтинг: 41 /
Сволочи — [Игорь Синчуков] /Лирика гражданская

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Ярослав Воробьёв